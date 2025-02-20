Жительницу Симферополя и адвоката осудили за мошенничество на 1,8 млн рублей

Бывший адвокат из Симферополя и жительница Крыма, обвиненные в мошенничестве на сумму 1,8 млн руб., не смогли обжаловать приговор. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В январе 2022 года к осужденному, который на тот момент являлся адвокатом, за юридической помощью обратился житель Крыма. После этого фигурант сообщил клиенту, что его заключат под стражу. В дальнейшем, вступив в сговор с жительницей региона, адвокат убедил мужчину, что он и соучастница могут повлиять на это, однако свои обещания они выполнять не планировали. Взамен на помощь они получили от мужчины деньги.

Бывший адвокат и его соучастница признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Верховный Суд Республики Крым согласился с позицией гособвинителя об отсутствии оснований для удовлетворения жалоб стороны защиты. Бывшего юриста приговорили к 3 годам колонии. Его также лишили права заниматься адвокатской деятельностью на 1,5 года. Жительницу Крыма, с учетом наличия у нее судимости, приговорили к 8,5 годам лишения свободы с ограничением на 1,5 года.

Алина Зорина