Электропоезд протаранил автомобиль в Ростовской области
Южная транспортная прокуратура начала проверку после столкновения автомобиля с электропоездом в Ростовской области, сообщили в ведомстве.
Фото: Южная транспортная прокуратура
Инцидент произошел на железнодорожном переезде между станциями Батайск и Кулешовский; пострадавших нет.
Проверка организована по указанию Южного транспортного прокурора Сергея Сафинова. На место происшествия выехал заместитель Ростовского транспортного прокурора для выяснения обстоятельств столкновения.
По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о возможных мерах реагирования.