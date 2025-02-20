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Электропоезд протаранил автомобиль в Ростовской области

Южная транспортная прокуратура начала проверку после столкновения автомобиля с электропоездом в Ростовской области, сообщили в ведомстве.

Фото: Южная транспортная прокуратура

Фото: Южная транспортная прокуратура

Инцидент произошел на железнодорожном переезде между станциями Батайск и Кулешовский; пострадавших нет.

Проверка организована по указанию Южного транспортного прокурора Сергея Сафинова. На место происшествия выехал заместитель Ростовского транспортного прокурора для выяснения обстоятельств столкновения.

По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о возможных мерах реагирования.

Тат Гаспарян

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