Электропоезд протаранил автомобиль в Ростовской области

Южная транспортная прокуратура начала проверку после столкновения автомобиля с электропоездом в Ростовской области, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Южная транспортная прокуратура Фото: Южная транспортная прокуратура

Инцидент произошел на железнодорожном переезде между станциями Батайск и Кулешовский; пострадавших нет.

Проверка организована по указанию Южного транспортного прокурора Сергея Сафинова. На место происшествия выехал заместитель Ростовского транспортного прокурора для выяснения обстоятельств столкновения.

По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о возможных мерах реагирования.

Тат Гаспарян