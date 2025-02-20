Молочные продукты на Дону подорожали за год на 13-38%

В Ростовской области молочные продукты подорожали год к году на 13-38%. Цены выросли на молоко, сметану, творог и, в особенности, на сливочное масло — это следует из данных, опубликованных Ростовстатом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Так, в сравнении с февралем 2024 года молоко пастеризованное подорожало на 22% до 91 руб. за литр. Средняя стоимость килограмма сметаны выросла на 18% до 362 руб., творога — на 13,4% до 463 руб./кг. Значительнее всего выросло в цене сливочное масло: если год назад приобрести килограмм продукта можно было в среднем за 774 руб., то сегодня его цена поднялась на 38% до 1074 руб./кг.

Картофель за год подорожал более чем в два раза: с 31 руб./кг до 65 руб./кг. Плата за отопление за год выросла на 6% до 3 тыс. руб./Гкал., дешевле всего теплоснабжение обходится жителям Волгодонска — в 2,5 тыс. руб./Гкал.

Дмитрий Ковалевский