Дошкольное воспитание стало самой подорожавшей услугой в Ростовской области

В январе среди платных услуг в Ростовской области больше всего подорожало дошкольное воспитание — почти на 10%. Об этом сообщает пресс-служба Ростовстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Сейчас средняя стоимость посещения детского сада составляет 117 руб. в день, в декабре стоимость дня в детском саду составляла — 99 руб.

Также в январе 2025 года на 3% увеличилась стоимость санаторно-оздоровительных услуг, на 2% — организаций культуры, физкультуры и спорта, на 1% выросла цена на проезд в пассажирском транспорте и образования.

На том же уровне остались цены услуг медицины, почты и телекоммуникаций.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в донской столице с 1 января 2025 года увеличили стоимость родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских садах. Большая часть средств направлена на оплату продуктов питания для дошкольников.

Ева Китаева