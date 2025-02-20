В Казани сотрудники Росгвардии задержали мужчину после кражи одежды и водки

В Казани сотрудники Росгвардии задержали 27-летнего местного жителя, после того как он украл одежду в одном из магазинов на улице Баумана, а потом похитил три бутылки водки в соседнем магазине. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан.

Владелец магазина одежды сообщил прибывшим на место происшествия сотрудникам Росгвардии, что обнаружил пропажу дорогостоящей куртки с манекена, а также других вещей с прилавков.

Просмотр записи с камер видеонаблюдения позволил установить, что в торговый зал через приоткрытую дверь запасного входа проник неизвестный. Он похитил куртку с манекена, а также сумку и шапку с прилавка. Сумма ущерба оценивается в 67 тыс. руб.

После этого мужчина направился в соседний магазин, где украл три бутылки алкоголя. Спустя некоторое время он попытался вернуться в магазин одежды, но к этому времени там уже находился владелец.

Подозреваемый был оперативно задержан на улице Профсоюзной благодаря слаженным действиям правоохранителей.

Похищенные товары изъяты, а задержанный доставлен в отдел полиции для дальнейшего расследования. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту кражи.

Ранее сообщалось, что в Казани задержали жителя Башкирии за кражу алкоголя из гипермаркета.

Артём Дергунов