В Росгвардии заявили, что не участвовали в рейде на бойцовский клуб в Краснодаре

В пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю заявили, что не участвовали в рейде на школу единоборств в Краснодаре 13 февраля. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«13 февраля сотрудники спецподразделений Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю в рейдовых мероприятиях, которые проводились в Краснодаре, не участвовали»,— заявили в пресс-службе.

Ранее в ГУ МВД по Краснодарскому краю объяснили «маски-шоу» в школе единоборств. В ведомстве заявили, что силовики в масках и камуфляже пришли в школу единоборств «Молодые орлы» в Краснодаре, чтобы проверить законность ее работы. Правоохранители обнаружили факт незаконной предпринимательской деятельности.

Вячеслав Рыжков