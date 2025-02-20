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С временной площадки в Анапе вывезли около 2 тысяч тонн замазученного грунта

С площадки временного хранения в хуторе Воскресенском Анапы вывезли почти 2 тыс. т замазученного грунта. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: скриншот из видео Оперативного штаба Краснодарского края

Фото: скриншот из видео Оперативного штаба Краснодарского края

На утилизацию отвезли 1,9 т загрязненного нефтепродуктами грунта. Сейчас для обеззараживания песок принимают два предприятия — «Сириус» и «Биопотенциал».

Все грузовые автомобили взвешиваются как до, так и после погрузки. Затем кузовы каждой машины закрываются тентом и пломбируются.

Алина Зорина

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