С временной площадки в Анапе вывезли около 2 тысяч тонн замазученного грунта

С площадки временного хранения в хуторе Воскресенском Анапы вывезли почти 2 тыс. т замазученного грунта. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот из видео Оперативного штаба Краснодарского края Фото: скриншот из видео Оперативного штаба Краснодарского края

На утилизацию отвезли 1,9 т загрязненного нефтепродуктами грунта. Сейчас для обеззараживания песок принимают два предприятия — «Сириус» и «Биопотенциал».

Все грузовые автомобили взвешиваются как до, так и после погрузки. Затем кузовы каждой машины закрываются тентом и пломбируются.

Алина Зорина