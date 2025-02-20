Татарстан по итогам 2024 года вошел в топ-5 регионов по вводу нежилой недвижимости

Республика Татарстан по итогам 2024 года вошла в пятерку лучших регионов по вводу нежилой недвижимости. В регионе было построено 1,8 млн кв. м. Об этом сообщает пресс-служба правительства России, ссылаясь на слова министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина.

Помимо Татарстана, в лидерах также значатся Московская область (5,2 млн кв. м), Москва (3,5 млн кв. м), Краснодарский край (2,3 млн кв. м) и Санкт-Петербург (2,2 млн кв. м).

«В рамках нового нацпроекта „Инфраструктура для жизни“ предусмотрен целый ряд инструментов по поддержке строительства инфраструктуры, в том числе предоставление кредитов, прямых субсидий, а также развитие опорных населенных пунктов», — сказал господин Файзуллин.

Ранее сообщалось, что в декабре 2024 года в Татарстане число сделок с недвижимостью выросло на 20,7%. Наибольшее количество сделок было зафиксировано в секторе нежилых объектов, там рост по сравнению с ноябрем составил 51,4%, что в количественном соотношении составило с 874 до 1323 сделок с ноября по декабрь соответственно.

Артём Дергунов