Власти Тюменской области готовятся к возможному весеннему паводку

В Тюменской области готовятся к возможному паводку из-за прогнозов метеорологов о повышенном уровне воды в реках, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пункт временного размещения в тюменском селе Абатское в 2024 году

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Пункт временного размещения в тюменском селе Абатское в 2024 году

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Так, показатели осеннего увлажнения почвы выше средних многолетних значений, а снежный покров превышает максимальные годовые показатели. Приток воды в Сергеевское водохранилище в Казахстане оказался на 57% выше среднего многолетнего уровня, и заполнение водохранилища составляет 101%. Эти факторы указывают на вероятность повышения уровней воды выше нормы в реках Тобол, Иртыш и Ишим.

Подготовка к весеннему паводку в Тюменской области началась еще осенью. Был разработан план мероприятий по защите населения и территорий, обследуются гидротехнические сооружения, исследуются и чистятся русла рек, проводятся учения. Также был составлен реестр населенных пунктов, попадающих в зоны затопления, при этом муниципалитеты оснащают пункты временного размещения населения всем необходимым. Для финансирования непредвиденных расходов создан резервный фонд правительства Тюменской области на сумму свыше 2,677 млрд руб.

Напомнил, губернатор Александр Моор в 2024 году вводил режим ЧС в Тюменской области в связи с паводком 8 апреля. Уровень воды поднялся в реках Ишим, Тобол и Иртыш. Наиболее сложная обстановка с паводком наблюдалась в Абатском, Ишимском, Викуловском и Казанском районах. По словам губернатора, ущерб дорогам и мостам из-за поднятия уровня воды составил 2,7 млрд руб., 463 домам потребовался ремонт или замена.

Ирина Пичурина