Жителя Севастополя будут судить за истязание пасынка

Прокуратура Нахимовского района Севастополя направила в суд уголовное дело по обвинению местного жителя в истязании трехлетнего сына сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Васильев, Коммерсантъ Фото: Егор Васильев, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, в 2024 году на протяжении нескольких месяцев обвиняемый избивал за якобы непослушание мальчика руками и ногами, а также сыпал перец на язык. Как отмечают в прокуратуре, мать ребенка никак не реагировала на происходящее. Ранее ее лишили родительских прав в отношении двух старших детей.

В декабре 2024 года избитый мальчик привлек внимание соседки. Она вызвала бригаду скорой помощи и сотрудников полиции. Ребенка изъяли и поместили в социальный приют для детей и подростков.

Сейчас 37-летний севастополец находится под стражей. Он обвиняется по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание). Кроме того, в интересах несовершеннолетнего районный прокурор обратился в суд с иском о взыскании с фигуранта компенсации морального вреда.

В отношении матери ребенка возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Расследование по этому делу продолжается.

Алина Зорина