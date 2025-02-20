ФСБ задержала сочинца по подозрению в подготовке диверсии

В Сочи сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю пресекли подготовку диверсии на объекте транспортной инфраструктуры. Подозреваемым оказался 45-летний местный житель, действовавший по поручению военизированного формирования Украины, признанного террористическим на территории РФ, передает пресс-служба УФСБ по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По данным ведомства, мужчина самостоятельно установил контакт с представителями проукраинской организации через мессенджер Telegram. Получив задание, он изготовил три самодельных зажигательных устройства для поджога электрооборудования на железной дороге. При попытке проникнуть на объект злоумышленник был задержан с поличным. В результате инцидента возгораний и ущерба инфраструктуре не допущено.

В отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ (подготовка к диверсии).

Вячеслав Рыжков