В Адыгее шесть сотрудников ДПС обвиняются в получении взяток

В Адыгее в отношении шестерых инспекторов дорожно-постовой службы регионального управления Госавтоинспекции возбуждено уголовное дело из-за получения взяток. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

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Согласно данным ведомства, шесть подозреваемых с 2018 по 2024 год передавали информацию о происходивших ДТП в Майкопе сотрудникам службы аварийных комиссаров. За это они получали деньги.

Сейчас в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Они обвиняются по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия). Следователи и криминалисты продолжают сбор доказательств, а также устанавливают личности других лиц, причастных к преступлениям.

Алина Зорина