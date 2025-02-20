В Казани установят скульптуру дракона Зиланта

В Казани на улице Миславского появится скульптурная композиция, посвященная дракону Зиланту. Об этом стало известно в ходе встречи мэра Казани Ильсура Метшина с представителями татарской общественности.

Инициативу по созданию скульптуры поддержал мэр города. В создании скульптурной композиции примет участие пермский скульптор Альфиз Сабиров.

Альфиз Сабиров родился в 1985 году в селе Ишимово Октябрьского района Пермского края. В 2011 году закончил Российскую академию живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. В 2017 году стал лауреатом премии министерства культуры Республики Татарстан им. Баки Урманче.

Работы Сабирова находятся в частных коллекциях в таких городах как Париж, Гренобль, Нью-Йорк, Лондон, Рига, Токио, Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Пермь, Тюмень, Красноярск, Иркутск.

Артём Дергунов