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Роспатент аннулировал бренд «WBнутый» по требованию Wildberries

Роспатент аннулировал товарный знак «WBнутый Вэбэнутый», принадлежащий краснодарской предпринимательнице Ольге Кащевой. Основанием стало требование одного из крупнейших российских маркетплейсов, который оспаривал использование бренда с конца 2023 года, передает РБК.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Юристы компании утверждали, что слово «Вэбэнутый» созвучно с ненормативной лексикой и может восприниматься как непристойное выражение, что противоречит интересам общества, принципам морали и гуманности. Роспатент признал доводы обоснованными. В решении ведомства указано, что «наличие в словесном элементе "Вэбэнутый" начальной буквы "В" не изменяет его общего восприятия».

По словам Ольги Кащевой, о дате заседания и принятом решении ее не уведомили. Бренд «WBнутый» был зарегистрирован в Роспатенте в 2023 году. Предпринимательница пыталась реализовывать продукцию на маркетплейсе, однако в феврале 2024 года сменила название онлайн-магазина на «МАНИФЕ$ТОР» после того, как площадка запретила рекламу товаров под прежним брендом и начала отклонять публикации на WB Guru с упоминанием продукции.

В пресс-службе Wildberries пояснили, что регистрация товарного знака была осуществлена с нарушением законодательства, поэтому признание ее недействительной является закономерным.

Вячеслав Рыжков

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