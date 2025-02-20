На Дону экспортировали 20 тонн мяса и более 800 голов сельхозживотных в Грузию

В пункте ветеринарного оформления Ростовской области проверили 9 партий сельскохозяйственных животных, предназначенных для экспорта в Грузию. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

С территории Ростовской области в Грузию экспортировали более 20 тонн мясной продукции, из них свиные субпродукты 5,2 т., партия свинины 14,9 т. и 7 партий сельскохозяйственных животных свиньи на убой 807 голов и 79 голов крупного рогатого скота.

После проверки продукция признана безопасной с точки зрения ветеринарии и санитарии. Все партии полностью соответствуют требованиям страны-импортера. Разрешение на вывоз продукции было выдано надзорным ведомством в автоматизированной системе «Аргус».

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что по итогам января текущего года экспорт зерна и продуктов его переработки с территории Ростовской области составил более 871 тыс. т, что на 48% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Снежана Стодольская