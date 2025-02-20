На Кубани в 2024 году выдали POS-кредитов на 561 млн рублей

По итогам 2024 года Краснодарский край попал в топ-5 регионов по объему выдач POS-кредитов (вид потребительского кредита, выдаваемый непосредственно в торговых точках). В регионе оформили 9,06 тыс. таких займов на 561,93 млн руб. (количество сократилось на 15% за год, объем — на 18%), говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В целом в январе 2025 года российские банки выдали 222,03 тыс. таких кредитов на сумму 13,84 млрд руб. В годовом выражении количество выдач снизилось на 60%, а объем — на 63%. В январе прошлого года заемщики оформили 548,43 тыс. кредитов на 37,3 млрд руб.

Средний чек POS-кредита сократился на 8%, до 62 тыс. руб. против 68 тыс. руб. годом ранее. Средний срок кредитования уменьшился с 20 до 14 месяцев. В сравнении с декабрем 2024 года объем выдач снизился на 13%, количество — на 11%. Тогда россияне оформили 249,33 тыс. кредитов на 15,86 млрд руб., со средним чеком 64 тыс. руб. и сроком кредитования в 13 месяцев. Полная стоимость кредита (ПСК) в январе составила 26,02% против 24,93% в декабре и 24,61% на начало февраля.

В региональном разрезе объемы POS-кредитования снизились во всех крупных субъектах за исключением Крыма. Там количество кредитов выросло на 9%, до 576, а сумма — на 21%, до 26,5 млн руб. В топ-5 регионов по объему выдач вошли: Москва — 16,09 тыс. кредитов на 1,26 млрд руб. (количество и объем снизились на 13% к декабрю), Московская область — 12,52 тыс. на 900,8 млн руб. (-17% и -18%), Санкт-Петербург — 8,75 тыс. на 591,24 млн руб. (-4% и -9%), Краснодарский край — 9,06 тыс. на 561,93 млн руб. (-15% и -18%), Свердловская область — 6,65 тыс. на 405,21 млн руб. (-11% и -15%).

Вячеслав Рыжков