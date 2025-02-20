В Тюменской области местные думы смогут участвовать в формировании администрации

Депутаты думы Тюменской области одобрили поправки в региональный закон о местном самоуправлении. Законопроект предусматривает наделение представительных муниципальных органов правом участвовать в формировании местной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

Местные представительные органы смогут утверждать заместителей главы администрации, руководителей отраслевых органов. Для наделениях их полномочиями необходимо будет внести соответствующие поправки в местный устав.

Помимо этого, согласно законопроекту, в сходе граждан по вопросу выдвижения кандидатуры старосты поселения или его отстранения могут принять участие граждане старше 18 лет, у которых в собственности жилье в этом поселении. Это положение также будет действовать, если его примут органы местного самоуправления.

Депутат от КПРФ Олег Гальченко обратил внимание на то, что принимаемый закон ограничивает в правах жителей поселений, которые не имеют в собственности жилье в этом поселении. Он добавил, что отзыв правительства на этот законопроект не содержит анализа.

Александр Анохин (ЕР), который выступил одним из инициаторов проекта, пояснил, что норма соответствует действующему федеральному законодательству, а чтобы она начала действовать, ее должны одобрить на местном уровне. Он пояснил, что институт старост действует для тех поселений, где живет менее ста избирателей.

За принятие закона проголосовали 35 человек, четыре высказались против, еще четверо воздержались.

Анна Капустина