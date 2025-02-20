В Новороссийске осужден китайский моряк за разлив мазута в порту

Ленинский районный суд Новороссийска признал китайского моряка Цинь Кана виновным по ч. 2 ст. 252 УК РФ (загрязнение морской среды), пишет «Ъ-Новороссийск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: morspas.ru Фото: morspas.ru

Из приговора следует, что в феврале 2024 года моторист судна «Хай Джин Джанг» Цинь Кан допустил разлив топочного мазута в акваторию Новороссийского морского торгового порта. Установлено, что после бункеровки судна моряк обнаружил нефтепродукты в танке для сточных вод и попытался самостоятельно исправить ситуацию, нарушив должностные инструкции и международные правила. В результате неправильных действий Цинь Кана в акваторию Цемесской бухты попало не менее 35,8 тонны мазута.

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования оценила экологический ущерб в 137,9 млн руб. На ликвидацию последствий разлива Новороссийский морской торговый порт потратил 27,4 млн руб., Морспасслужба — 11,8 млн руб.

В судебном заседании Цинь Кан полностью признал вину и раскаялся. Суд счел это смягчающим обстоятельством и назначил ему наказание в виде штрафа 300 тыс. руб.

Наталья Решетняк