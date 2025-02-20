Жительницу Урала отправили на шесть лет в колонию за похищение ребенка

В Каменске-Уральском Свердловской области суд назначил наказание в виде шести лет и одного месяца колонии общего режима 50-летней местной жительнице по обвинению в похищении чужого ребенка, сообщил помощник руководителя СКР по региону Александр Шульга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Свердловчанку судили по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего) и ч. 1 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища).

Следствие установило, что утром 31 июля 2024 года пьяная осужденная из личной неприязни к знакомой решила похитить ее малолетнего сына. Она незаконно проникла к ней домой, приказала мальчику одеться и следовать за ней — он исполнил требования осужденной. Позже она позвонила матери ребенка, сообщив, что ребенок находится с ней, вместе они прошли несколько километров. «Сотрудники территориального ОВД, получив сообщение от встревоженной матери, прибыли на место происшествия и, последовательно связываясь по телефону с подозреваемой, выяснили, где она находится. После чего женщину удалось задержать, освободив при этом маленького пленника. Ранее к уголовной ответственности "киднепперша" не привлекалась»,— рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, на прошлой неделе в Екатеринбурге задержали 52-летнего мужчину, подозреваемого в похищении 15-летней девочки. По предварительным данным было известно, что ребенка увел незнакомый ей мужчина, находившийся в тот момент в неадекватном состоянии, при этом девочка была немой.

Ирина Пичурина