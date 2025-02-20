Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Кубани за неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 18,5%

За прошедшую неделю в Краснодарском крае на 18,5% увеличилась заболеваемость ОРВИ и гриппом. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора региона.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

За последние семь дней в Краснодарском крае зарегистрировали 5,2 тыс. случаев заболевания, в том числе более 1,5 тыс. гриппа. Около 37,9% заболевших — дети.

Жителей края призывают соблюдать правила личной гигиены. В случае появления первых симптомов заболевания рекомендуется оставаться дома и обратиться к врачу.

Алина Зорина

Новости компаний Все