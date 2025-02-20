За год выросли зарплатные ожидания топ-менеджеров и работников науки Татарстана

В Татарстане в январе 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года уровень ожидаемой зарплаты по медиане больше всего увеличился у высшего и среднего менеджмента — на 38% (150 тыс. руб.) и сотрудников в сфере науки и образования — на 37% (68,4 тыс. руб.). Об этом сообщает пресс-служба платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.

Наибольшие ожидания, помимо менеджмента, у специалистов в области стратегии, инвестиций, консалтинга — 131,7 тыс. руб. (+32%).

В трех сферах ожидания по медианной зарплате выросли на треть по сравнению с январем 2024: у работников сферы продаж — до 80 тыс. руб. (+33%), у юристов — 80 тыс. руб. (+33%), у сотрудников сферы розницы — 59,9 тыс. руб. (+33%).

Минимальный рост зарплатных ожиданий за год зафиксирован в сфере безопасности — на 17%, до 70 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что медианная зарплата в Татарстане за январь 2025 года составила 70 тыс. руб.

Артём Дергунов