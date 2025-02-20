Кассация подтвердила основания для увольнения директора краевого центра закупок

Седьмой кассационный суд оставил без изменений решение Пермского краевого суда, который обязал уволить в связи с утратой доверия экс-директора ГАУ «Краевой центр закупок» Романа Чепкасова. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. Ранее надзорный орган установил, что центр заключил 50 договоров на сумму свыше 650 млн руб. с организациями, которыми руководили близкие к господину Чепкасову лица.

В итоге Роман Чепкасов уволился по собственному желанию, но прокуратура обратилась в суд с заявлением обязать краевое минзакупок изменить основания расторжения трудового договора. Первая инстанция в удовлетворении требований отказала, а апелляционная встала на сторону надзорного органа.