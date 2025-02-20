У свердловского производителя нашли более 600 тонн небезопасного зерна

В Свердловской области Россельхознадзор приостановил действие декларации на 600 тонн зерна регионального производителя после выявления недостоверного декларирования, сообщили в Уральском межрегиональном управлении ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Колосья ячменя

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Колосья ячменя

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Специалисты во время проверки 14 февраля обнаружили нарушения в документах, которые были представлены ООО «Никольское» из Сысертского района: компания зарегистрировала декларацию о соответствии на партию ячменя кормового урожая 2024 года, но не указала полный перечень необходимых испытаний для проверки безопасности зерна

При анализе протоколов выяснилось, что не были проведены обязательные исследования на содержание афлатоксинов В1, В2, G1 и G2, 2,4-Д кислоты, ее солей и эфиров, а также генно-модифицированных организмов (ГМО). Изготовителю зерна было выдано предостережено о недопустимости нарушений.

Напомним, в начале месяца в Свердловской области Россельхознадзор аннулировал декларацию о соответствии на партию зерна пшеницы объемом 9 тыс. тонн после выявления недостоверных сведений и нарушений требований технического регламента о безопасности зерна.

Ирина Пичурина