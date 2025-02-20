В Ульяновской области обнаружили муниципалитет, не готовый к паводку
Администрация Старокулаткинского района Ульяновской области не защитила подведомственную территорию от предстоящего паводка. Нарушения выявила прокуратура во время проверки. Об этом сообщает надзорное ведомство.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Контрольный орган установил, что чиновники не расчистили и не углубили русло реки Кулатка, которая протекает вдоль рабочего поселка Старая Кулатка. В связи с этим прокуратура внесла районной администрации представление и потребовала устранить нарушения. После этого необходимые работы были проведены.