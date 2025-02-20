В Ульяновской области обнаружили муниципалитет, не готовый к паводку

Администрация Старокулаткинского района Ульяновской области не защитила подведомственную территорию от предстоящего паводка. Нарушения выявила прокуратура во время проверки. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Контрольный орган установил, что чиновники не расчистили и не углубили русло реки Кулатка, которая протекает вдоль рабочего поселка Старая Кулатка. В связи с этим прокуратура внесла районной администрации представление и потребовала устранить нарушения. После этого необходимые работы были проведены.

Георгий Портнов