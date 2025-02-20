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В Ростовской области обследовали зоны возможного подтопления

В рамках подготовки к весеннему половодью в Октябрьском районе проведено предпаводковое обследование зон возможного затопления и гидротехнических сооружений прудов и водохранилищ. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

Фото: пресс-служба администрации Октябрьского района

Фото: пресс-служба администрации Октябрьского района

Комиссия обследовала участок реки Грушёвки на территории слободы Красюковской и хутора Яново-Грушевского. Сроки возможного паводка — март–апрель. В зону возможного подтопления в хуторе Яново-Грушевском попадают 101 домовладение общей площадью 4,6 кв. м.

Для снижения негативного воздействия паводковых вод на население комиссия порекомендовала: принять все необходимые меры для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод и постоянно контролировать состояние паводкоопасных участков.

Ева Китаева

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