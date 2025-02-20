В Ростовской области обследовали зоны возможного подтопления
В рамках подготовки к весеннему половодью в Октябрьском районе проведено предпаводковое обследование зон возможного затопления и гидротехнических сооружений прудов и водохранилищ. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.
Фото: пресс-служба администрации Октябрьского района
Комиссия обследовала участок реки Грушёвки на территории слободы Красюковской и хутора Яново-Грушевского. Сроки возможного паводка — март–апрель. В зону возможного подтопления в хуторе Яново-Грушевском попадают 101 домовладение общей площадью 4,6 кв. м.
Для снижения негативного воздействия паводковых вод на население комиссия порекомендовала: принять все необходимые меры для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод и постоянно контролировать состояние паводкоопасных участков.