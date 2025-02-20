СК РФ заинтересовался делом о самарском инвалиде, подхватившем вирус в стационаре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела о ненадлежащем оказании медицинской помощи инвалиду из Самарской области. В центральном аппарате по этому вопросу отчитается исполняющий обязанности руководителя регионального СУ СК РФ Александр Воеводин. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Глава Следственного комитета России вмешался в ситуацию после того, как в аккаунте СК РФ появилось соответствующее обращение. Его автор написал, что с 2019-го по 2021 годы молодой человек с ограниченными возможностями здоровья лечился в стационаре и заразился инфекционным заболеванием, которое позже приняло хроническую форму.

По этому факту СУ СК РФ по Самарской области возбудило уголовное дело. По словам автора обращения в Следственный комитет России, до сих пор виновные не установлены и никто не был привлечен к ответственности.

Георгий Портнов