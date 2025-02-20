Краевой центр добровольчества и благотворительности зарегистрируют как юрлицо

Правительство Пермского края планирует регистрацию отдельной АНО «Ресурный центр добровольчества и благотворительности». Как свидетельствует проект постановления краевого правительства, основной целью деятельности некоммерческой организации станет создание благоприятных условий для развития добровольческой и благотворительной деятельности на территории Прикамья. С 2022 года РЦ осуществляет свою деятельность как структурное подразделение «Фонда грантов губернатора Пермского края».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как пояснили «Ъ-Прикамье» в краевом правительстве, АНО «Ресурсный центр добровольчества и благотворительности Пермского края» планируется учредить 1 апреля текущего года в рамках исполнения требования федерального законодательства. В проекте постановления указано также, что для регистрации АНО необходимо предусмотреть расходы в размере 10 тыс. руб.

По данным пресс-службы, центр будет оказывать комплекс информационных, консультационных и методических услуг участникам добровольческой и волонтерской деятельности, а также организациям, развивающим гражданские инициативы и социально значимые проекты. Основными направлениями деятельности центра станут системное продвижение акций, мероприятий, в том числе «Добро.рф», в сфере развития добровольчества, а также реализация федеральных и региональных проектов.

Согласно информации на страницах РЦ в соцсетях, сообщество занимается также развитием партнерства с различными организациями. Центр действует в Перми по адресу: ул. Советская, 1б.