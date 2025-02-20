Путину рассказали о ликвидации Широкореченского полигона в Екатеринбурге

Президенту России Владимиру Путину во время совещания с членами правительства сообщили о ликвидации Широкореченского мусорного полигона в Екатеринбурге, передает администрация президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Территория Широкореченского полигона

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Территория Широкореченского полигона

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как рассказал в ходе совещания министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, за пять лет в России в рамках федерального проекта «Чистая страна» ликвидировали 272 объекта накопленного вреда окружающей среде, в том числе крупнейший в Свердловской области Широкореченский полигон, считавшийся главной свалкой Екатеринбурга, который с 1960 года накопил более 6 млн куб. м бытового мусора.

Напомним, полигон «Широкореченский» ввели в эксплуатацию в 1960 году. Складирование мусора на нем прекратили в 2015 году. В октябре 2020 года полигон включили в федеральный реестр объектов, подлежащих рекультивации, на реализацию проекта было выделено 499 млн руб. Рекультивацию завершили осенью 2024 года — в общей сложности удалось рекультивировать 23,1 га земли.

Ирина Пичурина