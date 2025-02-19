Наука 19.02.2025, 22:23 Топ-10 локального рейтинга вузов RAEX: Уральский федеральный округ, 2025 год МестоНаименование вузаРегион 1Челябинский государственный университетЧелябинская область 2Сургутский государственный университетХанты-Мансийский автономный округ 3Технический университет УГМКСвердловская область 4Уральский государственный педагогический университетСвердловская область 5Уральский государственный юридический университет имени В.Ф. ЯковлеваСвердловская область 6Сургутский государственный педагогический университетХанты-Мансийский автономный округ 7Уральский государственный аграрный университетСвердловская область 8Уральский государственный университет путей сообщенияСвердловская область 9Уральский государственный горный университетСвердловская область 10Уральский государственный лесотехнический университетСвердловская область Полный рейтинг размещен на официальном сайте RAEX.