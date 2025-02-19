Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Топ-10 локального рейтинга вузов RAEX: Уральский федеральный округ, 2025 год

МестоНаименование вузаРегион
1Челябинский государственный университетЧелябинская область
2Сургутский государственный университетХанты-Мансийский автономный округ
3Технический университет УГМКСвердловская область
4Уральский государственный педагогический университетСвердловская область
5Уральский государственный юридический университет имени В.Ф. ЯковлеваСвердловская область
6Сургутский государственный педагогический университетХанты-Мансийский автономный округ
7Уральский государственный аграрный университетСвердловская область
8Уральский государственный университет путей сообщенияСвердловская область
9Уральский государственный горный университетСвердловская область
10Уральский государственный лесотехнический университетСвердловская область

Полный рейтинг размещен на официальном сайте RAEX.

Новости компаний Все