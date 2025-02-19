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Топ-10 локального рейтинга вузов RAEX: Северо-Западный федеральный округ, 2025 год

МестоНаименование вузаРегион
1Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет имени Ж. И. Алфёрова РАНг.Санкт-Петербург
2Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет Минздрава Россииг.Санкт-Петербург
3Новгородский государственный университет имени Ярослава МудрогоНовгородская область
4Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроенияг.Санкт-Петербург
5Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макароваг.Санкт-Петербург
6Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)г.Санкт-Петербург
7Череповецкий государственный университетВологодская область
8Псковский государственный университетПсковская область
9Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени проф. М.А. Бонч-Бруевичаг.Санкт-Петербург
10Санкт-Петербургский государственный аграрный университетг.Санкт-Петербург

Полный рейтинг размещен на официальном сайте RAEX.

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