Топ-10 локального рейтинга вузов RAEX: Северо-Западный федеральный округ, 2025 год

Место Наименование вуза Регион 1 Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет имени Ж. И. Алфёрова РАН г.Санкт-Петербург 2 Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет Минздрава России г.Санкт-Петербург 3 Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого Новгородская область 4 Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения г.Санкт-Петербург 5 Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова г.Санкт-Петербург 6 Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) г.Санкт-Петербург 7 Череповецкий государственный университет Вологодская область 8 Псковский государственный университет Псковская область 9 Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени проф. М.А. Бонч-Бруевича г.Санкт-Петербург 10 Санкт-Петербургский государственный аграрный университет г.Санкт-Петербург