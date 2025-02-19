Наука 19.02.2025, 22:14 Топ-10 локального рейтинга вузов RAEX: Северо-Западный федеральный округ, 2025 год МестоНаименование вузаРегион 1Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет имени Ж. И. Алфёрова РАНг.Санкт-Петербург 2Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет Минздрава Россииг.Санкт-Петербург 3Новгородский государственный университет имени Ярослава МудрогоНовгородская область 4Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроенияг.Санкт-Петербург 5Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макароваг.Санкт-Петербург 6Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)г.Санкт-Петербург 7Череповецкий государственный университетВологодская область 8Псковский государственный университетПсковская область 9Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени проф. М.А. Бонч-Бруевичаг.Санкт-Петербург 10Санкт-Петербургский государственный аграрный университетг.Санкт-Петербург Полный рейтинг размещен на официальном сайте RAEX.