Топ-10 локального рейтинга вузов RAEX: Северо-Кавказский федеральный округ, 2025 год

Место Наименование вуза Регион 1 Ставропольский государственный медицинский университет Минздрава России Ставропольский край 2 Дагестанский государственный медицинский университет Минздрава России Республика Дагестан 3 Чеченский государственный университет имени А. А. Кадырова Чеченская Республика 4 Дагестанский государственный университет Республика Дагестан 5 Пятигорский государственный университет Ставропольский край 6 Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова Республика Северная Осетия-Алания 7 Северо-Осетинская государственная медицинская академия Минздрава России Республика Северная Осетия-Алания 8 Ессентукский институт управления, бизнеса и права Ставропольский край 9 Научно-клинический центр имени Башларова Республика Дагестан 10 Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М.Джамбулатова Республика Дагестан