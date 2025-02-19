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Топ-10 локального рейтинга вузов RAEX: Северо-Кавказский федеральный округ, 2025 год

МестоНаименование вузаРегион
1Ставропольский государственный медицинский университет Минздрава РоссииСтавропольский край
2Дагестанский государственный медицинский университет Минздрава РоссииРеспублика Дагестан
3Чеченский государственный университет имени А. А. КадыроваЧеченская Республика
4Дагестанский государственный университетРеспублика Дагестан
5Пятигорский государственный университетСтавропольский край
6Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. ХетагуроваРеспублика Северная Осетия-Алания
7Северо-Осетинская государственная медицинская академия Минздрава РоссииРеспублика Северная Осетия-Алания
8Ессентукский институт управления, бизнеса и праваСтавропольский край
9Научно-клинический центр имени БашлароваРеспублика Дагестан
10Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М.ДжамбулатоваРеспублика Дагестан

Полный рейтинг размещен на официальном сайте RAEX.

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