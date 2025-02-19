Наука 19.02.2025, 22:13 Топ-10 локального рейтинга вузов RAEX: Северо-Кавказский федеральный округ, 2025 год МестоНаименование вузаРегион 1Ставропольский государственный медицинский университет Минздрава РоссииСтавропольский край 2Дагестанский государственный медицинский университет Минздрава РоссииРеспублика Дагестан 3Чеченский государственный университет имени А. А. КадыроваЧеченская Республика 4Дагестанский государственный университетРеспублика Дагестан 5Пятигорский государственный университетСтавропольский край 6Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. ХетагуроваРеспублика Северная Осетия-Алания 7Северо-Осетинская государственная медицинская академия Минздрава РоссииРеспублика Северная Осетия-Алания 8Ессентукский институт управления, бизнеса и праваСтавропольский край 9Научно-клинический центр имени БашлароваРеспублика Дагестан 10Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М.ДжамбулатоваРеспублика Дагестан Полный рейтинг размещен на официальном сайте RAEX.