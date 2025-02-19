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Топ-10 локального рейтинга вузов RAEX: Дальневосточный федеральный округ, 2025 год

МестоНаименование вузаРегион
1Тихоокеанский государственный медицинский университет Минздрава РоссииПриморский край
2Читинская государственная медицинская академия Минздрава РоссииЗабайкальский край
3Бурятский государственный университет имени Доржи БанзароваРеспублика Бурятия
4Амурский государственный университетАмурская область
5Амурская государственная медицинская академия Минздрава РоссииАмурская область
6Забайкальский государственный университетЗабайкальский край
7Сахалинский государственный университетСахалинская область
8Владивостокский государственный университетПриморский край
9Дальневосточный государственный университет путей сообщенияХабаровский край
10Дальневосточный государственный аграрный университетАмурская область

Полный рейтинг размещен на официальном сайте RAEX.

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