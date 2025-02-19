Наука 19.02.2025, 22:04 Топ-10 локального рейтинга вузов RAEX: Дальневосточный федеральный округ, 2025 год МестоНаименование вузаРегион 1Тихоокеанский государственный медицинский университет Минздрава РоссииПриморский край 2Читинская государственная медицинская академия Минздрава РоссииЗабайкальский край 3Бурятский государственный университет имени Доржи БанзароваРеспублика Бурятия 4Амурский государственный университетАмурская область 5Амурская государственная медицинская академия Минздрава РоссииАмурская область 6Забайкальский государственный университетЗабайкальский край 7Сахалинский государственный университетСахалинская область 8Владивостокский государственный университетПриморский край 9Дальневосточный государственный университет путей сообщенияХабаровский край 10Дальневосточный государственный аграрный университетАмурская область Полный рейтинг размещен на официальном сайте RAEX.