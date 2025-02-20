В Кукморском районе построят здание школы для младшеклассников за 50 млн рублей

В Кукморском районе Татарстана построят здание для размещения начальных классов средней школы № 3 за 50 млн руб. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

Также запланировано строительство детского сада на 80 мест в поселке городского типа Апастово за 52,4 млн руб. Общая стоимость работ составляет более 102,4 млн руб. Заказчиком выступает Главинвестстрой Республики Татарстан. Денежные средства выделят из федерального бюджета и бюджета региона. Строительные работы должны завершить до 1 декабря 2025 года.

Диана Соловьёва