В Сочи краткосрочная аренда подорожала более чем на 70%

С мая 2024 года в Сочи объем предложений увеличился на 13%, тогда как арендные ставки выросли более чем на 70%. Об этом сообщает эксперт по рынку недвижимости города Кирилл Флутков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В феврале 2025 года средняя стоимость суточной аренды недвижимости в Сочи достигла 8,3 тыс. руб. За девять месяцев — с мая 2024-го по февраль 2025-го — средняя ставка увеличилась на 72,9%, что в абсолютном выражении составляет рост на 3,5 тыс. руб. В мае прошлого года этот показатель находился на уровне 4,8 тыс. руб.

По словам Кирилла Флуткова, в декабре 2024 года средняя стоимость аренды составляла 9,3 тыс. руб. в сутки. Объем предложения на рынке краткосрочной аренды в феврале 2025 года составил 1,1 тыс. объектов, увеличившись с мая на 13,4% (или 130 единиц).

Сегодня самый дорогой сочинский объект арендодатель сдает за 150 тыс. руб. в сутки. За эту сумму можно снять двухэтажный особняк площадью 600 кв. м в Адлерском районе.

Мария Удовик