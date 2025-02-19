Мотовоз насмерть сбил пенсионерку на ж/д перегоне под Выборгом

Около трех часов дня 18 февраля на 59-м км 9 пикета ж/д перегона Бородинская — Красный Сокол мотовоз насмерть сбил 61-летнюю местную жительницу, сообщает пресс-служба Транспортной полиции СЗФО.

В момент приближения погрузочно-транспортного поезда женщина переходила пути в неположенном месте. Машинист неоднократно подавал ей звуковые сигналы и применли экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что электричка сбила 20-летнего петербуржца на ж/д станции Ручьи. Молодой человек шел в наушниках вдоль ж/д полотна. Пострадавшего доставили в больницу.

Андрей Маркелов