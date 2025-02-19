В Черкесске рецидивистов осудили за вымогательство и хищение денег

В Черкесске ранее судимые местные жители получили двухлетние сроки в колонии строго режима за вымогательство и хищение денежных средств. Об этом сообщает прокуратура Карачаево-Черкесии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подсудимые вступили в сговор и под угрозой расправы потребовали у жителя Черкесска передать им деньги. Злоумышленники вывезли его на автомобиле за город, выстрелили несколько раз в воздух из пневматической винтовки, а также угрожали ножом и кастетом.

Опасаясь за свою жизнь и здоровье, потерпевший выполнил требования злоумышленников. Но и после этого они продолжали требовать у него деньги.

После обращения потерпевшего в полицию дальнейшая деятельность соучастников была пресечена.

Суд признал мужчин виновными и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы каждому в исправительной колонии строгого режима.

Андрей Николаев