Жительнице Железноводска грозит 5 лет колонии за продажу поддельной икры

Железноводский городской суд рассмотрит уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении местной жительницы. Обвиняемая продала поддельные деликатесы, незаконно заработав более 30 тыс. руб., сообщает пресс-служба Ставропольских судов.

По версии следствия, подозреваемая умышленно приобрела имитированную икру лососевых и осетровых пород рыб и намеревалась продать ее под видом натуральной икры. Продав ее потерпевшему, женщина получила от него 34 тыс. руб. и скрылась с деньгами.

Совершенное квалифицировано следователями по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Обвиняемой грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Ранее «Ъ» сообщал о снижении цен на красную икру в России. По словам экспертов, если спрос на деликатес продолжит падать, цены могут вернуться к уровню весны 2024 года.

Евгения Балашова