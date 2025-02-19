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В Евпатории осудили курьера телефонных мошенников за хищение 1 млн рублей

Курьер телефонных мошенников осужден в Евпатории за хищение более 1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

21-летний подсудимый работал курьером в группе телефонных мошенников, которые звонили жителям Крыма и рассказывали о том, что их родственники стали виновниками ДТП. Они убеждали людей, что необходимо передать определенную сумму денег для возмещения вреда, причиненного в аварии. В свою очередь фигурант встречался с престарелыми гражданами, которые отдавали ему свои сбережения. Так они похитили у четырех потерпевших около 1,2 млн руб.

Суд приговорил виновного к двум годам колонии общего режима. Исковые заявления о возмещении потерпевшим причиненного вреда были удовлетворены.

Алина Зорина

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