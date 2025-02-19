В КБР оборот розничной торговли в 2024 году превысил 325 млрд рублей

По итогам 2024 года оборот розничной торговли в Кабардино-Балкарии составил 325,6 млрд рублей, что на 7,2% больше, чем годом ранее. Об этом в своем Telegram-канале сообщает администрация главы КБР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

При этом оборот розницы на 49,8% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими вне рынков, а доля розничных рынков и ярмарок составила 50,2%.

За 2024 год население региона реализовало продовольствия на 160,6 млрд руб., что на 5% больше, чем в предыдущем году. Объем продажи непродовольственных товаров за год составил 165 млрд руб., что на 9,4% выше показателей предыдущего года.

Андрей Николаев