В Казани состоится бизнес-форум с участием деловых кругов Казахстана

Завтра, 20 февраля, в Казани состоится бизнес-форум с участием представителей деловых кругов Казахстана. Форум будет посвящен развитию двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает «Татар Информ».

Представлять делегацию из Казахстана будет аким Атырауской области Серик Шапкенов.

На форуме планируется презентация экономического и промышленного потенциала региона, а также обсуждение преимуществ и перспектив совместных инвестиционных проектов в контексте российско-казахстанского сотрудничества.

Ожидается, что в мероприятии будут задействованы около 100 представителей бизнеса из обеих республик.

В завершение форума планируется подписание соглашения о сотрудничестве между социально-предпринимательской корпорацией «Атырау» и ассоциацией «Промышленный кластер Республики Татарстан».

Артём Дергунов