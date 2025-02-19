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Пермский заключенный осужден за оправдание терроризма

Центральный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении заключенного одной из колоний Пермского края. Как сообщает УФСБ по региону, он публично оправдывал деятельность запрещенной в Российской Федерации террористической организации «Исламское государство» ((организация признана террористической и запрещена в РФ). Его противоправная деятельность была зафиксирована оперативниками спецслужбы и ГУФСИН по Пермскому краю. Следственным отделом УФСБ в отношении заключенного было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием интернета). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 2,5 года.

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