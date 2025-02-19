В январе жители Ставрополья взяли кредитных карт меньше на 17%

Жителям Ставропольского края в январе 2025 года выдали 17 тыс. кредитных карт. По этому показателю регион занимает 18 место в стране в топ-30 регионов. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В январе 2025 года выдача новых кредитных карт в целом по стране сократилась на 18,1% по сравнению с декабрем 2024 года. В Ставропольском крае выдача кредитных карт сократилась на 17%. В декабре прошлого года кредиток выдали больше на 3 тыс. – 20,9 тыс. карт.

По данным НБКИ, за год выдача кредитных карт по стране сократилась почти на 50%. Такая динамика связана с ужесточением денежно-кредитной политики Центробанка России.

«Выдача новых кредитных карт сокращается восьмой месяц подряд»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Больше всего новых кредитных карт в январе 2025 года было выдано в Москве (73,8 тыс. ед.), Московской области (57,2 тыс. ед.), Краснодарском крае (45,7 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (40,4 тыс. ед.) и Ростовской области (39,3 тыс. ед.).

Алена Воробьева