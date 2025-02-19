Владимир Путин присоединится к мероприятиям по случаю годовщины смерти Собчака

Президент России Владимир Путин 19 февраля примет участие в мемориальных мероприятиях в связи с 25-летием со дня смерти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Собчак ушел из жизни 19 февраля 2000 года. Владимир Путин ежегодно чтит память о бывшем главе Петербурга, считая своим учителем. Он похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

О том, как прошли последние годы жизни первого мэра Петербурга, — в материале «Ъ-СПб» «Четверть века без Собчака».

Татьяна Титаева