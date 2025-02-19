На Кубани число пациентов с ожирением за шесть лет возросло на 19%

В Краснодарском крае зафиксирован рост числа пациентов с ожирением на 19,7% за последние шесть лет. Как сообщили «Ъ-Кубань» в региональном минздраве, в 2024 году в медучреждения с жалобами на проблемы со здоровьем из-за избыточного веса обратились более 80 тыс. человек. В 2018 году на контроле врачей находились 66,8 тыс. жителей края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По результатам исследований НИИ питания, от избыточной массы тела шесть лет назад страдали 27% кубанцев. Актуальное общее число пациентов с диагнозом «ожирение» в краевом министерстве здравоохранения не уточнили.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском крае также зафиксировали рост числа пациентов с сахарным диабетом на 2,7% в 2024 году. Общее количество жителей с заболеванием достигло 190 тыс. человек.

Сахарный диабет возглавляет список наиболее распространенных эндокринных патологий в регионе. На втором месте находятся заболевания щитовидной железы, которые диагностировали у 130 тыс. обратившихся в медучреждения. Ожирение занимает третью строчку в рейтинге.

Нурий Бзасежев