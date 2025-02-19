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Доцента казанского КНИТУ-КАИ оштрафовали за упоминание иноагента без маркировки

Московский районный суд Казани оштрафовал доцента кафедры социологии, политологии и менеджмента КНИТУ-КАИ на 30 тыс. руб за размещение в соцсетях изображений иноагента без соответствующей маркировки. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Доцент сообщила, что 9 декабря 2024 года управление Минюста России по Татарстану предупредило ее о необходимости внести отметку об упоминании иноагента или удалить посты.

«13 декабря письмо пришло в мое отделение Почты России, но вручить мне не смогли — никого якобы дома не было, а извещение непонятно куда исчезло. Хотя именно в этот день члены семьи были дома. Больше извещение не приносили, хотя согласно поставлению Правительства РФ должны приносить два раза. Вероятно, был некий сговор и подлог?», — отметила она.

Сотрудница КНИТУ-КАИ заявила, что судья отказалась отложить заседание до решения по новому иску. Суд также запретил привлечение работников почты в качестве свидетелей. Доцент собирается обжаловать принятое решение.

Год назад она разместила в соцсетях три поста с изображениями психолога Светланы Пеуновой, более известной под псевдонимом Лада-Русь (признана иноагентом), ее цитату и отрывок старого видео. Все материалы были размещены без маркировки об упоминании иноагента.

Дарья Сайфиева

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