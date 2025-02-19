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В Краснодаре из-за снега на дорогах работает спецтехника

На дорогах Краснодара из-за снега работают 33 снегоуборочные машины

С утра на улицах Краснодара работает спецтехника в связи со снегопадом. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Чтобы избежать скользкости на дорогах краевой столицы, в ночное время работала снегоуборочная техника. Девять комбинированных машин были распределены по искусственным сооружениям.

Утром на дежурство заступили 33 снегоуборочные машины и 511 рабочих. Остановки общественного транспорта, тротуары и ступени подземных и надземных переходов были очищены от снега. Уборка снега также проводилась во дворах и придомовых территориях управляющими компаниями и ТСЖ.

По прогнозам синоптиков, на этой неделе ожидается продолжение заморозков. В связи с этим все службы остаются наготове и следят за состоянием дорог. Водителей и пешеходов просят быть осторожными на проезжей части.

Алина Зорина

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