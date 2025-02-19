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На границе России с Абхазией пресекли попытку провоза оружия

Сочинские таможенники пресекли попытку провоза оружия через границу России с Абхазией. Ружье пытались переправить в соседнюю республику в автомобиле ВАЗ 21213, передает пресс-служба Южного таможенного управления.

Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

В ходе таможенного досмотра в салоне автомобиля обнаружили ружье в разобранном виде. Владелец машины разобрал ружье на части и спрятал их под личными вещами, чтобы провезти в обход законодательства, заявили в ведомстве.

Таможенники нашли в машине ствол, приклад, цевье. Их передали на экспертизу, которая показала, что детали в сборе являются охотничьим гладкоствольным ружьем модели Иж-58 16-го калибра. Ружье относится к категории гражданского охотничьего огнестрельного оружия.

У задержанного не оказалось как разрешения на хранение и ношение охотничьего огнестрельного оружия, так и документов на транспортировку ружья через таможенную границу ЕАЭС. Возбуждено уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда). Материалы дела передали в Сочинское ЛУ МВД России на транспорте.

Вячеслав Рыжков

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