Заседание по делу Рауфы Рахимовой о неуважении к власти состоится 24 февраля

Судья Кировского райсуда Уфы Лилия Абдрахманова перенесла на 24 февраля рассмотрение протокола об административном правонарушении в отношении медиаменеджера, издателя портала «Пруфы» Рауфы Рахимовой. Решение, как сообщил «Ъ-Уфа» адвокат Сергей Макаренко, представляющий интересы госпожи Рахимовой, было принято по ходатайству защиты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рауфа Рахимова

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Рауфа Рахимова

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

«Нам нужно время, чтобы ознакомиться с материалами дела и подготовиться к процессу»,— отметил адвокат.

Как сообщал «Ъ-Уфа», медиаменеджеру вменяют распространение информации, выражающей неуважение и негативное отношение к государственной власти или органам, осуществляющим государственную власть (ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ). Как утверждал второй адвокат госпожи Рахимовой Ильнур Салимьянов, поводом для составления протокола стала видеозапись, опубликованная несколько лет назад третьим лицом на Rutube. В ней Рауфа Рахимова раскритиковала экс-советника главы Башкирии Ростислава Мурзагулова (признан иноагентом) за слова в адрес защитников шихана Куштау. Медиаменеджер вину не признает.

Венера Хисамова