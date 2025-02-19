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В Таганроге по иску прокуратуры снесли шесть аварийных домов

Шесть многоквартирных домов, признанных аварийными, снесли в Таганроге по решению суда. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Организованная надзорным органом проверка показала, что подлежащие сносу аварийные здания угрожали обрушением, однако администрация города не предпринимала никаких действий. ПРокуратура направила представление чиновникам и иск в суд, который обязал местные власти снести дома.

Ранее «Ъ-Ростов» писал о том, что под снос попали два здания в историческом центре Ростова. Это здания начала XX века постройки на ул. Станиславского и Шаумяна.

Дмитрий Ковалевский

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