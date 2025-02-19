На дончанина завели уголовное дело за несоблюдение охраны труда на предприятии

Прокуратура Аксайского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего мужчины по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда), повлекшее смерть по неосторожности. Об сообщила пресс-служба прокураторы Ростовской области.

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Следствие установило, что мужчина отвечал за безопасность при ремонте и обслуживании транспортных средств в коммерческой организации. Однако он не обеспечил соблюдение техники безопасности персонала при работе с автотранспортом, что привело к смерти человека.

В марте прошлого года во время ремонта самосвала его кузов опустился и травмировал водителя, который скончался от полученных травм.

Уточняется, что уголовное дело направлено в Аксайский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что Усть-Донецкий районный суд Ростовской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу врача-хирурга до 11 апреля из-за подозрения в получении взятки.

Снежана Стодольская